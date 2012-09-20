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市场报道 | 2012年 9月 20日 星期四 22:10 BJT

〔美国热股〕加拿大汽车工人工会与通用汽车谈判陷入停顿,后者股价下挫

路透9月20日电---加拿大汽车工人工会(CAW)的官员表示,与通用汽车(GM.N)的谈判因具体工厂的问题陷于停顿,这使在整体协议上取得迅速突破变得不大可能.

通用汽车股价周四早盘下挫2.2%,报24.21美元.(完)

--编译 李春喜;审校 李军

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