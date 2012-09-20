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市场报道 | 2012年 9月 20日 星期四 21:42 BJT

〔美国热股〕耐克董事会批准80亿美元股票回购计划,其股价上涨

路透9月20日电---全球最大运动服装生产商--耐克公司(耐吉,Nike)(NKE.N)的董事会批准了总额80亿美元的股票回购计划.

该公司股价周四早盘微涨0.02%,报97.68美元.(完)

--编译 李春喜 ;审校 于春红

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