美国各类经济指标总览--2012/9/20

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
美国劳工部周四公布:美国一周初请失业金人数为38.2万人(预估为37.5万人).[ID:nEAPAK0DI5]
美国经济谘商会周四公布,美国8月领先指标下降0.1%,预估为下降0.1%,7月修正后为增长0.5%,前值为增长0.4%.[ID:nEAPAK17Q3]
当前值 前次值
失业率(%) 8.1(8月) 8.3(7月)
非农业就业岗位(万) 增加9.6(8月) 增加14.1(7月)
平均时薪(%) 持平(8月) +0.1(7月)
消费者物价指数(CPI)(%) +0.6(8月) 持平(7月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.1(8月) +0.1(7月)
实质所得(%) -0.6(8月) -0.2(7月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) +1.7(8月) +0.3(7月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.2(8月) +0.4(7月)
国内生产总值(GDP)(%) +1.7(第二季修正值) +2.0(第一季终值)
GDP平减指数(%) +1.6(第二季修正值) +2.2(第一季终值)
零售销售(%) +0.9(8月) +0.6(7月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差429.2(6月) 逆差480.4(5月修正值)
雇佣成本(%) +0.5(第二季) +0.4(第一季)
工业生产(%) -1.2(8月) +0.5(7月修正值)
产能利用率(%) 78.2(8月) 79.2(7月修正值)
初请失业金人数(万人) 38.2(9月15日当周) 38.5(9月8日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字1,910(8月) 赤字696(7月)
领先指标(%) -0.1(8月) +0.5(7月修正值)
个人所得(%) +0.3(7月) +0.3(6月)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.4(7月) 持平(6月)
消费者信贷(亿美元) 减少32.8(7月) 增加118.2(6月修正值)
企业库存(%) +0.8(7月) +0.1(6月修正值)
建筑支出(%) -0.9(7月) +0.4(6月修正值)
消费者信心 60.6(8月) 65.4(7月修正值)
房屋开工(万户) 75(8月) 73.3(7月修正值)
建筑许可(万户) 80.3(8月) 81.1(7月)
成屋销售(万户) 482(8月) 447(7月)
新屋销售(万户) 37.2(7月) 35.9(6月修正值)
工厂订单(%) +2.8(7月) -0.5(6月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) +4.1(7月修正值) +1.6(6月修正值)
供应管理协会非制造业指数 53.7(8月) 52.6(7月)
供应管理协会制造业指数 49.6(8月) 49.8(7月修正值)
趸售(批发)库存(%) -0.2(6月) 持平(5月修正值)
进口物价(%) -0.6(7月) -2.4(6月修正值)
出口物价(%) 0.5(7月) -1.7(6月修正值)
单位劳工成本(%) +1.5(第二季修正值) +6.4(第一季修正值)
非农业生产率(%) +2.2(第二季修正值) -0.5(第一季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,174.1 赤字1,336.2
(第二季初值) (第二季修正值) (完)
--整理 王洋/母红;审校 李军
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000