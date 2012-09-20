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货币新闻 | 2012年 9月 20日 星期四 22:45 BJT

〔欧元区数据〕9月消费者信心指数由8月的负24.6降至负25.9

路透布鲁塞尔9月20日电---周四公布的数据显示,欧元区9月消费者信心指数回落,因政府裁员,削减预算,创纪录的失业率以及全球油价上涨导致通胀居高不下,使欧洲人信心转弱.

欧盟执委会公布,欧元区9消费者信心指数为负25.9,8月为负24.6.

欧盟27国的9月消费者信心为负23.9,8月为负22.7.(完)

--编译 母红;审校 李军

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