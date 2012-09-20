〔欧洲汇市〕英镑兑欧元走强,因欧元区数据疲弱

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
* 英镑兑欧元攀升至一周高位
* 欧元因欧元区PMI数据疲弱而承压
* 英镑兑美元回落,跟随欧元/美元跌势
* 英国零售销售和CBI工业订单差值强于预期
路透伦敦9月20日电---英镑兑普跌的欧元周四升至一周高位,因欧元区制造业采购经理人(PMI)指数疲弱,引发对该地区衰退加剧的忧虑.
相反,英国零售销售数据和工厂订单数据略强于预期.近期公布的一系列英国数据也有所改善,暗示该国经济在第三季反弹.
欧元兑英镑EURGBP=D4回落0.6%,触及0.7988英镑的低位,盘中跌穿0.7995英镑(据报此处有止损卖盘),至9月12日以来最低.使欧元/英镑远低于上周五触及的三个月高位0.8114英镑.
分析师称,欧元区PMI数据疲弱,促使投资者在欧元近期劲扬后锁定获利.欧洲央行推出购债计划,以及美国联邦储备理事会(FED,美联储)宣布大规模刺激举措,推动欧元近期走强.
欧元远低于上周五触及的三个月高位0.8114英镑,如果进一步走低,目标指向100日移动均线切入位0.7966英镑.
在周四进行的标售中,西班牙10年期借贷成本跌至1月以来最低,但这并未给欧元带来支撑.
英镑兑美元跟随欧元/美元走低,交易商担忧脆弱的欧元区经济给英国造成的影响.英国和欧元区的贸易联系十分紧密.
英镑兑美元GBP=D4回落0.25%,至1.6179美元,在周一触及的峰值1.6276美元之下交投.
数据显示,8月英国零售销售减少,但跌幅略低于预期,伦敦奥运会造成的不利影响使数据失真.
另一项数据显示,英国9月工业订单增幅强于预期,总订单差值从8月的负21猛增至负8.
RBS汇市策略师Paul Robson警告称,不要对英国经济状况过分乐观,他还指出,"没有迹象显示经济经济强劲反弹".他预计,欧元/英镑将在下月反弹,升向0.83英镑.(完)
--编译 母红;审校 李军
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路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000