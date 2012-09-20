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市场报道 | 2012年 9月 20日 星期四 23:24 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑欧元走强,因欧元区数据疲弱

* 英镑兑欧元攀升至一周高位

* 欧元因欧元区PMI数据疲弱而承压

* 英镑兑美元回落,跟随欧元/美元跌势

* 英国零售销售和CBI工业订单差值强于预期

路透伦敦9月20日电---英镑兑普跌的欧元周四升至一周高位,因欧元区制造业采购经理人(PMI)指数疲弱,引发对该地区衰退加剧的忧虑.

相反,英国零售销售数据和工厂订单数据略强于预期.近期公布的一系列英国数据也有所改善,暗示该国经济在第三季反弹.

欧元兑英镑EURGBP=D4回落0.6%,触及0.7988英镑的低位,盘中跌穿0.7995英镑(据报此处有止损卖盘),至9月12日以来最低.使欧元/英镑远低于上周五触及的三个月高位0.8114英镑.

分析师称,欧元区PMI数据疲弱,促使投资者在欧元近期劲扬后锁定获利.欧洲央行推出购债计划,以及美国联邦储备理事会(FED,美联储)宣布大规模刺激举措,推动欧元近期走强.

欧元远低于上周五触及的三个月高位0.8114英镑,如果进一步走低,目标指向100日移动均线切入位0.7966英镑.

在周四进行的标售中,西班牙10年期借贷成本跌至1月以来最低,但这并未给欧元带来支撑.

英镑兑美元跟随欧元/美元走低,交易商担忧脆弱的欧元区经济给英国造成的影响.英国和欧元区的贸易联系十分紧密.

英镑兑美元GBP=D4回落0.25%,至1.6179美元,在周一触及的峰值1.6276美元之下交投.

数据显示,8月英国零售销售减少,但跌幅略低于预期,伦敦奥运会造成的不利影响使数据失真.

另一项数据显示,英国9月工业订单增幅强于预期,总订单差值从8月的负21猛增至负8.

RBS汇市策略师Paul Robson警告称,不要对英国经济状况过分乐观,他还指出,"没有迹象显示经济经济强劲反弹".他预计,欧元/英镑将在下月反弹,升向0.83英镑.(完)

--编译 母红;审校 李军

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