〔欧元债市〕西班牙公债收益率攀升,尽管标售障碍已经扫除

* 全球经济数据疲软,打击二线国家公债并推动德债上涨

* 西班牙公债标售超预期目标,但局势缓解料短暂

* 市场仍认为西班牙将不得不寻求纾困

路透伦敦9月20日电---西班牙公债价格周四下跌,德国公债价格上涨,因全球增长担忧使欧元区二线国家公债买需疲弱,尽管西班牙公债标售获得成功.

亚洲、欧洲和美国发布的经济数据都显示出经济的疲态,使投资者买入风险较低的政府公债,并突显出欧元区二线国家解决债务问题的任务艰巨.

"无论何种方式,这些国家都必须摆脱债务危机...如果他们的经济出现增长,情况可能要顺利一些.经济没有任何增长的迹象,使西班牙这样的国家受到打击,"Nordea首席分析师Niels From表示.

尽管经卷形势低迷,处于欧债危机风口浪尖上西班牙仍然顺利完成三年期和10年期公债的标售,融资规模超出预期.这要归功于欧洲央行要提供支持的承诺.

"短期债的买需尤为强劲.我可能会认为,由于欧洲央行会充当最后的购买人,投资者购买时会感觉很踏实,"Investec的固定收益策略师Elisabeth Afseth在谈及欧洲央行的买债承诺时表示.

欧洲央行表示,如果申请国承诺进行外部施加的经济改革计划,将购买公债帮助降低借款成本.不过西班牙不愿寻求在政治上不太受欢迎的纾困项目,因该项目可能迫使其进一步推行节支计划,而西班牙民众对该政策早已经不满.

西班牙不愿求助,以及增长方面的担忧,使西班牙公债收益率(殖利率)进一步远离欧央行宣布买债计划之后所及的低点.

该国10年债收益率ES10YT=TWEB日内上涨8个基点,报5.81%,而两年期短债收益率ES2YT=TWEB攀升3个基点至3.25%,较欧央行政策宣布后所及低点上涨0.5个百分点.

而德国公债期货FGBLc1价格上涨0.5个跳动点至140.21,连续第四个交易日攀升,并收复上周的失地.可比10年期德债收益率DE10YT=TWEB跌5个基点,报1.54%.

**西班牙压力增大**

西班牙预计仍是欧元区投资者最担心的国家.市场可能对该国寻求救助出现的进展迹象表示欢迎,或在缺乏新刺激因素的情况下稳步抛售西班牙公债,迫使马德里考虑这个问题.

野村策略师Artis Frankovics表示,西班牙10年债收益率的危险点为6.5%,该水平在欧洲央行宣布资产购买计划之前曾出现过.

"由于西班牙推迟做出决定,我认为市场将推高其公债收益率,最终迫使其求助.因此,我们的看法是,西班牙将在10月底之前求助,完全出于被迫,"他表示.

法国标售79.65亿欧元两年期、三年期和五年期公债,最近几个月,投资者购买收益率高于德国公债的其他国家公债,使法国公债受益.(完)

--编译 李春喜;审校 母红

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