〔欧元债市〕西班牙公债收益率攀升,尽管标售障碍已经扫除

中国债市动态：期货由跌转升国债收益率震荡走低，TLF到期未续影响不大
路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。
* 全球经济数据疲软,打击二线国家公债并推动德债上涨
* 西班牙公债标售超预期目标,但局势缓解料短暂
* 市场仍认为西班牙将不得不寻求纾困
路透伦敦9月20日电---西班牙公债价格周四下跌,德国公债价格上涨,因全球增长担忧使欧元区二线国家公债买需疲弱,尽管西班牙公债标售获得成功.
亚洲、欧洲和美国发布的经济数据都显示出经济的疲态,使投资者买入风险较低的政府公债,并突显出欧元区二线国家解决债务问题的任务艰巨.
"无论何种方式,这些国家都必须摆脱债务危机...如果他们的经济出现增长,情况可能要顺利一些.经济没有任何增长的迹象,使西班牙这样的国家受到打击,"Nordea首席分析师Niels From表示.
尽管经卷形势低迷,处于欧债危机风口浪尖上西班牙仍然顺利完成三年期和10年期公债的标售,融资规模超出预期.这要归功于欧洲央行要提供支持的承诺.
"短期债的买需尤为强劲.我可能会认为,由于欧洲央行会充当最后的购买人,投资者购买时会感觉很踏实,"Investec的固定收益策略师Elisabeth Afseth在谈及欧洲央行的买债承诺时表示.
欧洲央行表示,如果申请国承诺进行外部施加的经济改革计划,将购买公债帮助降低借款成本.不过西班牙不愿寻求在政治上不太受欢迎的纾困项目,因该项目可能迫使其进一步推行节支计划,而西班牙民众对该政策早已经不满.
西班牙不愿求助,以及增长方面的担忧,使西班牙公债收益率(殖利率)进一步远离欧央行宣布买债计划之后所及的低点.
该国10年债收益率ES10YT=TWEB日内上涨8个基点,报5.81%,而两年期短债收益率ES2YT=TWEB攀升3个基点至3.25%,较欧央行政策宣布后所及低点上涨0.5个百分点.
而德国公债期货FGBLc1价格上涨0.5个跳动点至140.21,连续第四个交易日攀升,并收复上周的失地.可比10年期德债收益率DE10YT=TWEB跌5个基点,报1.54%.
**西班牙压力增大**
西班牙预计仍是欧元区投资者最担心的国家.市场可能对该国寻求救助出现的进展迹象表示欢迎,或在缺乏新刺激因素的情况下稳步抛售西班牙公债,迫使马德里考虑这个问题.
野村策略师Artis Frankovics表示,西班牙10年债收益率的危险点为6.5%,该水平在欧洲央行宣布资产购买计划之前曾出现过.
"由于西班牙推迟做出决定,我认为市场将推高其公债收益率,最终迫使其求助.因此,我们的看法是,西班牙将在10月底之前求助,完全出于被迫,"他表示.
法国标售79.65亿欧元两年期、三年期和五年期公债,最近几个月,投资者购买收益率高于德国公债的其他国家公债,使法国公债受益.(完)
--编译 李春喜;审校 母红
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
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路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。
0315GMT，韩元兑美元 报1,140.5，较周三收盘1,142.2涨0.2%；盘中触及2016年11月9日以来最高1,133.0。
路透上海2月16日 - 中国银行间市场周四资金面略偏紧张，隔夜回购利率涨幅明显，不过七天以上期限则 多有回落。交易员称，或因受到部分TLF(临时流动性便利)到期未续影响，大行资金供给减少，但市场提前有 所预期，资金面整体平稳，央行MLF(中期借贷便利)超额续做及公开市场转为净投放也有助缓和流动性压力。 “早上资金有点紧的，大行出钱少了，可能跟TLF到期没续有关系。”上海一券商交易员称。 她并称，本周公开市场、MLF、TLF等到期量大，市场对资金面一直保持谨慎态度，现在收紧也在预期之中 。不过随着央行各类“粉”续做情况明朗及周末临近，隔夜品种需求开始上升、原本旺盛的七天以上跨周资金 需求则下降，因此今日资金价格是隔夜涨而七天降。 两位消息人士周四透露，部分银行今日到期的TLF未续做；随着现金不断回笼且央行对冲，分散到期的TLF 不会对市场流动性造成影响。TLF是央行1月为保障春节前现金投放的集中性需求对大型银行开展 的临时流动性支持，期限28天，资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同。 上海一基金交