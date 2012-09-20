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货币新闻 | 2012年 9月 21日 星期五 01:09 BJT

〔表格〕美国标售的10年期TIPS得标利率为负0.750%,投标倍数为2.36

路透华盛顿9月20日电---美国财政部称,其标售的10年期通膨保值债券(TIPS)的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 -0.750

中值 -0.855

低值 -0.960

价格/得标

价格 108.522783

高值得标比率 99.47%

投标倍数 2.36

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 13,000,025,200

总投标 30,635,753,200

竞争性投标得标 12,972,017,000

非竞争性投标得标 28,008,200

FED附加 0

初级市场交易商投标 21,710,000,000

初级市场交易商得标 6,292,323,500

直接投标 3,060,000,000

直接投标得标 995,000,000

间接投标 5,837,745,000

间接投标得标 5,684,693,500

发行细节

发行日 2012/09/28

到期日 2022/07/15

CUSIP码 912828TE0

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 李军;审校 母红

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