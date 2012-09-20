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亚洲 | 2012年 9月 21日 星期五 02:34 BJT

〔标题新闻〕台湾友达光电<2409.TW>因操纵液晶显示面板价格被美国法院处以5亿美元罚金

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8KJKN7]

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