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市场报道 | 2012年 9月 21日 星期五 03:15 BJT

〔金属期市〕铜价下跌1%,中国与欧元区疲软经济数据施压

* 中国制造业活动连续第11个月下滑

* 欧元区经济下滑意外加剧--PMI

* 锌供应紧张引发担忧

* 周五将公布上海金属库存数据

路透纽约/伦敦9月20日电---铜价周四下跌1%,由上日所及四个半月高点回落,因全球经济的疲软迹象可能使工业金属需求继续承压.

首先是中国数据显示,9月制造业采购经理人指数(PMI)初值微升至47.8,但仍是连续第11个月处在荣枯线下方.[ID:nSB1787428]

"9月PMI显示工业活动仍然疲软,显然支持了认为中国经济将在第三季企稳直至第四季,而不是增长加速的看法,"巴克莱资本驻纽约分析师Nicholas Snowdon表示.

"这与认为近期中国需求将上扬的观点不一致."

稍晚,欧洲和美国数据又加大了金融价格的压力.据PMI调查显示,9月欧元区服务业活动的下滑速度创下2009年7月来最快,而9月美国制造业增长也创下三年来最低季度增长率.[ID:nSB1787740][ID:ID:nL1E8KIK2C]

"这肯定会限制市场的涨势,即便欧洲央行和美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出了支持政策,"Snowdon表示.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2跌5.50美分,或1.4%,结算价报每磅3.7590美元,盘中交投区间为3.7335-3.8080美元.

周三该合约触及5月初以来的最高位3.8395美元.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌85美元,收报每吨8,265.

铜价自8月初以来已经上涨13%,得益于欧洲央行的公债购买计划,以及美联储的第三轮量化宽松(QE3)和中国经济刺激政策引发的乐观情绪.但铜价仍未达到2月所及的年内高点每吨8,765美元和每磅4.02美元水平.

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