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市场报道 | 2012年 9月 21日 星期五 03:47 BJT

〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡期货因套利卖盘走低,可可期货回落

路透纽约/伦敦9月20日电---ICE阿拉比卡咖啡期货周四连续第二日走低,受累于套利卖盘和认证库存增加,与此同时,交易商监控哥伦比亚咖啡豆的早期收割情况.

可可期货也走低,因美元走强打压价格.原糖期货小涨,据称部分巴西制糖厂因降雨和价格仍接近两年低位而关闭.

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货KCU2收跌5.80美分,或3.3%,报每磅1.6860美元,为7月24日以来最大单日跌幅.

交易商称,市场人士看似在购买伦敦罗布斯塔咖啡,抛售纽约阿拉比卡咖啡期货,导致ICE咖啡期货市场走低.阿拉比卡咖啡期货溢价从周三的83美元降至78美元.

认证的阿拉比卡咖啡库存数月来一直稳步攀升,本周迄今达近210万包,为逾两年来最高.

哥伦比亚今年丰产季的咖啡收成预计将高于上一季,但低于过去10年的平均水平.最初的收割将于本周开始.

哥伦比亚是全球最大的高品质阿拉比卡咖啡豆生产国.

11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收高24美元,或1.2%,报每吨2,041美元.

可可期货走低,英镑兑美元走软使美国市场感受到更大的压力.不过,全球最大种植国科特迪瓦(象牙海岸)将对咖啡行业进行改革,可能导致10月1日开始的丰产季供应中断.对这一情况的担忧为可可期价提供支撑.

洲际交易所(ICE)-12月可可期货CCZ2收跌19美元,或0.8%,报每吨2,519美元.伦敦12月可可期货LCCZ2回落7英镑,或0.4%,报每吨1,635英镑.

ICE原糖期货上扬,巴西下修产量数据扶助止住近期的下跌之势.此轮跌势中,原糖价格跌至两年来最低.

指标10月糖期货SBc1升0.25美分,或1.3%,报每磅19.21美分,今日的交投区间在昨日区间内.

伦敦12月白糖期货LSUc1上涨5.00美元,或0.9%,报每吨557.00美元.(完)

--编译 母红;审校 李军

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