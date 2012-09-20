〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡期货因套利卖盘走低,可可期货回落

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透纽约/伦敦9月20日电---ICE阿拉比卡咖啡期货周四连续第二日走低,受累于套利卖盘和认证库存增加,与此同时,交易商监控哥伦比亚咖啡豆的早期收割情况.
可可期货也走低,因美元走强打压价格.原糖期货小涨,据称部分巴西制糖厂因降雨和价格仍接近两年低位而关闭.
ICE-9月阿拉比卡咖啡期货KCU2收跌5.80美分,或3.3%,报每磅1.6860美元,为7月24日以来最大单日跌幅.
交易商称,市场人士看似在购买伦敦罗布斯塔咖啡,抛售纽约阿拉比卡咖啡期货,导致ICE咖啡期货市场走低.阿拉比卡咖啡期货溢价从周三的83美元降至78美元.
认证的阿拉比卡咖啡库存数月来一直稳步攀升,本周迄今达近210万包,为逾两年来最高.
哥伦比亚今年丰产季的咖啡收成预计将高于上一季,但低于过去10年的平均水平.最初的收割将于本周开始.
哥伦比亚是全球最大的高品质阿拉比卡咖啡豆生产国.
11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收高24美元,或1.2%,报每吨2,041美元.
可可期货走低,英镑兑美元走软使美国市场感受到更大的压力.不过,全球最大种植国科特迪瓦(象牙海岸)将对咖啡行业进行改革,可能导致10月1日开始的丰产季供应中断.对这一情况的担忧为可可期价提供支撑.
洲际交易所(ICE)-12月可可期货CCZ2收跌19美元,或0.8%,报每吨2,519美元.伦敦12月可可期货LCCZ2回落7英镑,或0.4%,报每吨1,635英镑.
ICE原糖期货上扬,巴西下修产量数据扶助止住近期的下跌之势.此轮跌势中,原糖价格跌至两年来最低.
指标10月糖期货SBc1升0.25美分,或1.3%,报每磅19.21美分,今日的交投区间在昨日区间内.
伦敦12月白糖期货LSUc1上涨5.00美元,或0.9%,报每吨557.00美元.(完)
--编译 母红;审校 李军
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000