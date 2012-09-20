〔纽约汇市〕全球经济增长担忧提振美元兑主要货币上扬,欧元下跌

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
* 美元兑多数主要货币上涨
* 避险情绪升温打击欧元下跌,尽管西班牙借款成本回落
* 美国制造业与就业数据显示,复苏尚未牢固
路透纽约9月20日电---美元周四兑主要货币上涨,之前美国、欧洲和中国公布的经济数据疲弱,促使投资者买入避险资产.
欧元兑美元跌至一周低点,即便西班牙成功标售48亿欧元(62.7亿美元)公债.另一方面,澳元和加元等高收益、和大宗商品相关的货币下跌.
周四公布的调查显示,9月美国制造业增长创下三年来最低季度增长率,欧元区企业状况也出现下滑,而且中国经济颓势依旧.
之前美国、欧洲和日本等全球主要经济体的央行均在最近几周采取措施提振经济增长.
"我们看到市场又浮现避险情绪,因为欧洲央行和美国联邦储备理事会(美联储,FED)宣布刺激政策之后最初的乐观情绪开始减退,"纽约梅隆银行全球外汇策略执行董事Samarjit Shankar表示.
澳元兑美元AUD=跌0.3%,报1.0441美元;美元兑瑞郎CHF=上扬0.6%,至0.9329瑞郎,兑加元CAD=上涨0.2%,报0.9762加元.
全球经济疲弱,以及美国经济不稳的迹象可能也促使投资者把资金转入美国公债避险,因此帮助美元升值.
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000