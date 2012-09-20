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市场报道 | 2012年 9月 21日 星期五 04:24 BJT

〔纽约汇市〕全球经济增长担忧提振美元兑主要货币上扬,欧元下跌

* 美元兑多数主要货币上涨

* 避险情绪升温打击欧元下跌,尽管西班牙借款成本回落

* 美国制造业与就业数据显示,复苏尚未牢固

路透纽约9月20日电---美元周四兑主要货币上涨,之前美国、欧洲和中国公布的经济数据疲弱,促使投资者买入避险资产.

欧元兑美元跌至一周低点,即便西班牙成功标售48亿欧元(62.7亿美元)公债.另一方面,澳元和加元等高收益、和大宗商品相关的货币下跌.

周四公布的调查显示,9月美国制造业增长创下三年来最低季度增长率,欧元区企业状况也出现下滑,而且中国经济颓势依旧.

之前美国、欧洲和日本等全球主要经济体的央行均在最近几周采取措施提振经济增长.

"我们看到市场又浮现避险情绪,因为欧洲央行和美国联邦储备理事会(美联储,FED)宣布刺激政策之后最初的乐观情绪开始减退,"纽约梅隆银行全球外汇策略执行董事Samarjit Shankar表示.

澳元兑美元AUD=跌0.3%,报1.0441美元;美元兑瑞郎CHF=上扬0.6%,至0.9329瑞郎,兑加元CAD=上涨0.2%,报0.9762加元.

全球经济疲弱,以及美国经济不稳的迹象可能也促使投资者把资金转入美国公债避险,因此帮助美元升值.

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