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市场报道 | 2012年 9月 21日 星期五 05:29 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT大豆跌至六周低位,因多头清盘和单产预期

路透9月20日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四跌至六周低位,交易商称,受累于包括多头结清头寸在内的技术性卖盘,以及市场传言美国大豆单产不如担心的差.

近月11月合约Sc1跌至周二触及的一个月低位16.30-1/2美元后触发止损卖盘.

对全球成长的忧虑进一步加重了大豆承受的压力. 美国制造业和初请失业金数据令人失望,促使投资人抛售包括商品在内的风险资产,美元受避险买盘推动走强.

一农业气象学家表示,美国中西部零星小雨对玉米和大豆收割影响不大,今年收割开局进度创纪录.

美国农业部报告,上周出口销售美国大豆717,800吨(712,300吨为2012/13年大豆),在55-75万吨的市场预估区间内.

农业部称,上周出口销售美国豆粕234,500吨(178,000吨为2012/13年豆粕),高于15-20万吨的预估区间.

农业部称,上周出口销售美国豆油36,300吨,高于预估区间10,000 -20,000吨.

台湾早餐大豆采购协会透过标购购买6万吨大豆,产地可能是阿根廷.

韩国主要饲料集团透过标购购买5.5万吨豆粕.

11月大豆期货SX2大跌50-3/4美分,报每蒲式耳16.18-3/4美元.

10月豆粕合约SMc1重挫17.4美元,报每短吨482.3美元.

10月豆油合约BOc1回落1.20美分,报每磅54.63美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为284,207口,豆粕期货为97,870口,豆油期货为114,355口.

以下为CBOT农产品期货在1919GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 746.00 -10.50 -1.4% 15.4%

CBOT大豆Sc1 1618.75 -50.75 -3.0% 35.1%

CBOT豆粕SMc1 482.30 -17.40 -3.5% 55.9%

CBOT豆油BOc1 54.63 -1.20 -2.2% 4.9%

CBOT小麦Wc1 879.50 -2.00 -0.2% 34.7%

CBOT稻米RRc1 1519.00 7.00 0.5% 4.0%

EU小麦BL2H0 261.25 0.25 0.1% 29.0%

NYMEX原油期货CLc1 92.14 -0.11 -0.1% -6.8%

道琼工业指数.DJI 13,585 7 0.1% 11.2%

现货金XAU= 1766.50 -2.69 -0.2% 13.0%

欧元/美元EUR= 1.2968 -0.008 -0.6% 0.2%

美元指数.DXY 79.4210 0.3660 0.5% -0.9%

波罗的海

干散货指数.BADI 755 33 4.6% -56.6%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 母红;审校 李军

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