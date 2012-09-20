〔芝加哥期市〕CBOT大豆跌至六周低位,因多头清盘和单产预期

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透9月20日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四跌至六周低位,交易商称,受累于包括多头结清头寸在内的技术性卖盘,以及市场传言美国大豆单产不如担心的差.
近月11月合约Sc1跌至周二触及的一个月低位16.30-1/2美元后触发止损卖盘.
对全球成长的忧虑进一步加重了大豆承受的压力. 美国制造业和初请失业金数据令人失望,促使投资人抛售包括商品在内的风险资产,美元受避险买盘推动走强.
一农业气象学家表示,美国中西部零星小雨对玉米和大豆收割影响不大,今年收割开局进度创纪录.
美国农业部报告,上周出口销售美国大豆717,800吨(712,300吨为2012/13年大豆),在55-75万吨的市场预估区间内.
农业部称,上周出口销售美国豆粕234,500吨(178,000吨为2012/13年豆粕),高于15-20万吨的预估区间.
农业部称,上周出口销售美国豆油36,300吨,高于预估区间10,000 -20,000吨.
台湾早餐大豆采购协会透过标购购买6万吨大豆,产地可能是阿根廷.
韩国主要饲料集团透过标购购买5.5万吨豆粕.
11月大豆期货SX2大跌50-3/4美分,报每蒲式耳16.18-3/4美元.
10月豆粕合约SMc1重挫17.4美元,报每短吨482.3美元.
10月豆油合约BOc1回落1.20美分,报每磅54.63美分.
今日CBOT大豆期货的预估成交量为284,207口,豆粕期货为97,870口,豆油期货为114,355口.
以下为CBOT农产品期货在1919GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
---------------------------------------------------
CBOT玉米Cc1 746.00 -10.50 -1.4% 15.4%
CBOT大豆Sc1 1618.75 -50.75 -3.0% 35.1%
CBOT豆粕SMc1 482.30 -17.40 -3.5% 55.9%
CBOT豆油BOc1 54.63 -1.20 -2.2% 4.9%
CBOT小麦Wc1 879.50 -2.00 -0.2% 34.7%
CBOT稻米RRc1 1519.00 7.00 0.5% 4.0%
EU小麦BL2H0 261.25 0.25 0.1% 29.0%
NYMEX原油期货CLc1 92.14 -0.11 -0.1% -6.8%
道琼工业指数.DJI 13,585 7 0.1% 11.2%
现货金XAU= 1766.50 -2.69 -0.2% 13.0%
欧元/美元EUR= 1.2968 -0.008 -0.6% 0.2%
美元指数.DXY 79.4210 0.3660 0.5% -0.9%
波罗的海
干散货指数.BADI 755 33 4.6% -56.6%
--------------------------------------------------------
* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]
--编译 母红;审校 李军
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000