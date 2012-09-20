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市场报道 | 2012年 9月 21日 星期五 05:16 BJT

〔全球金市〕金价收盘基本持平,未平仓合约触及一年高位

* 投资者在近期大涨后稍作喘息

* 美国COMEX黄金期货未平仓合约触及一年来最高

* 技术图标上出现看涨"黄金十字交叉",暗示涨势动能将增强

路透纽约9月20日电---金价周四收盘几乎持平,因市场在近期大涨后稍作喘息,且关键技术图表的形成暗示,市场动能变得越发利好.

尽管金价连续第二日几收平盘,但美国黄金期货未平仓合约攀升至一年高位,显示下周期权到期后,市场波动性可能加大.

周四,市场陷于20美元相对狭窄的区间内,基本与美国股市走势一致.美国股市收盘也基本持稳.在金价近期大涨后,金市投资者暂不押注.

1958GMT,现货金XAU=小跌0.1%,报每盎司1,767.90美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金GCZ2结算价回落1.50美元,报每盎司1,770.20美元.路透初步数据显示,成交量与30日均值一致.

COMEX黄金期货未平仓合约周三攀升至一年高位481,999口.

"这可能导致下周末COMEX黄金期权到期后市场波动性增大,因目前许多在高位新建仓的多头焦急地观望来自其他市场的走势线索,"RBC Capital Markets的副总裁George Gero表示.

过去30天,未平仓合约累积增加约25%.

周四,黄金50日移动均线向上穿过200日移动均线,形成了看涨黄金十字交叉,暗示金价的中期和长期动能变得越发利好.

其他贵金属中,现货银XAG=小涨0.1%,至每盎司34.60美元.现货钯金XPD=跌0.9%,至660.47美元.

现货铂金(白金)XPT=回落0.6%,至每盎司1,622.49美元.铂金本周累积下跌逾5%,可能录得去年12月以来最大单周跌幅,因南非第三大铂金矿商Lonmin (LONJ.J)旗下的铂金矿Marikana的罢工行动结束.

-------------------------1958GMT-----------------------------

最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1770.20 -1.50 -0.1 1757.70 1774.90 135,193

COMEX白银期货 SIN2 34.682 0.094 0.3 34.120 34.800 45,491

COMEX铂金期货 PLN2 1623.90 -16.50 -1.0 1596.00 1641.80 17,054

COMEX钯金期货 PAU2 661.10 -11.95 -1.8 657.00 672.75 4,936

现货金 XAU= 1767.90 -1.29 -0.1 1756.70 1771.89

现货银 XAG= 34.600 0.030 0.1 34.120 34.740

现货铂金 XPT= 1622.49 -10.01 -0.6 1599.75 1637.00

现货钯金 XPD= 660.47 -6.33 -0.9 659.50 669.00

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 母红;审校 李军

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

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