〔全球金市〕金价收盘基本持平,未平仓合约触及一年高位

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
* 投资者在近期大涨后稍作喘息
* 美国COMEX黄金期货未平仓合约触及一年来最高
* 技术图标上出现看涨"黄金十字交叉",暗示涨势动能将增强
路透纽约9月20日电---金价周四收盘几乎持平,因市场在近期大涨后稍作喘息,且关键技术图表的形成暗示,市场动能变得越发利好.
尽管金价连续第二日几收平盘,但美国黄金期货未平仓合约攀升至一年高位,显示下周期权到期后,市场波动性可能加大.
周四,市场陷于20美元相对狭窄的区间内,基本与美国股市走势一致.美国股市收盘也基本持稳.在金价近期大涨后,金市投资者暂不押注.
1958GMT,现货金XAU=小跌0.1%,报每盎司1,767.90美元.
纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金GCZ2结算价回落1.50美元,报每盎司1,770.20美元.路透初步数据显示,成交量与30日均值一致.
COMEX黄金期货未平仓合约周三攀升至一年高位481,999口.
"这可能导致下周末COMEX黄金期权到期后市场波动性增大,因目前许多在高位新建仓的多头焦急地观望来自其他市场的走势线索,"RBC Capital Markets的副总裁George Gero表示.
过去30天,未平仓合约累积增加约25%.
周四,黄金50日移动均线向上穿过200日移动均线,形成了看涨黄金十字交叉,暗示金价的中期和长期动能变得越发利好.
其他贵金属中,现货银XAG=小涨0.1%,至每盎司34.60美元.现货钯金XPD=跌0.9%,至660.47美元.
现货铂金(白金)XPT=回落0.6%,至每盎司1,622.49美元.铂金本周累积下跌逾5%,可能录得去年12月以来最大单周跌幅,因南非第三大铂金矿商Lonmin (LONJ.J)旗下的铂金矿Marikana的罢工行动结束.
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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 GCQ2 1770.20 -1.50 -0.1 1757.70 1774.90 135,193
COMEX白银期货 SIN2 34.682 0.094 0.3 34.120 34.800 45,491
COMEX铂金期货 PLN2 1623.90 -16.50 -1.0 1596.00 1641.80 17,054
COMEX钯金期货 PAU2 661.10 -11.95 -1.8 657.00 672.75 4,936
现货金 XAU= 1767.90 -1.29 -0.1 1756.70 1771.89
现货银 XAG= 34.600 0.030 0.1 34.120 34.740
现货铂金 XPT= 1622.49 -10.01 -0.6 1599.75 1637.00
现货钯金 XPD= 660.47 -6.33 -0.9 659.50 669.00
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 母红;审校 李军
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000