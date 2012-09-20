版本:
中国
市场报道 | 2012年 9月 21日 星期五 05:25 BJT

〔加拿大股市〕收低,因全球疲弱的经济数据打压风险意愿

路透9月20日电---加拿大主要股指周四收低,矿业股与铁路股成为主要拖累,因疲弱的经济数据显示,尽管美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出货币宽松政策,但全球经济复苏远未到令人宽慰的水平,使投资者变得谨慎.

数据显示,中国经济增长年率料连续第七个季度放缓,9月美国制造业增长创下三年来最低季度增长率,而且欧洲企业状况也恶化.

"今天真正决定对经济敏感板块走势的是中国疲弱的制造业数据,"Richardson GMP旗下Stenner Investment Partners的资产组合经理Youssef Zohny表示.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低26.91点,或0.22%,报12,409.25点,追随全球股市的跌势.(完)

--编译 李春喜;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐