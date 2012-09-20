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市场报道 | 2012年 9月 21日 星期五 05:20 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元走软,因数据显示全球成长疲弱

路透多伦多9月20日电---加元兑美元周四走软,触及近两周最低,因美国、中国和欧洲公布的疲弱数据加重全球经济成长忧虑.

美国上周初请失业金人口持于近两个月高位,暗示就业市场状况有所转弱,而制造业录得三年来表现最差的季度,因海外市场对美国商品的需求持续减弱.

另外,欧元区服务业活动的萎缩步伐本月加快,萎缩幅度为2009年7月以来最大.

汇丰稍早公布,9月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值微升至47.8,为两个月高位,脱离上月终值所创41个月最低水准47.6,但仍是连续第11个月处在荣枯线下方.[ID:nSB1787428]

加元兑美元CAD=D4收报0.9765加元或1.0241美元,低于周三收盘价0.9745加元或1.0262美元.

今日稍早,加元/美元触及9月7日以来最低0.9817加元.(完)

--编译 母红;审校 李军

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