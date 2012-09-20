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货币新闻 | 2012年 9月 21日 星期五 06:42 BJT

《综述》美国制造业与初请失业金报告显示经济复苏乏力

* 第三季制造业表现为三年来最差

* 初请失业金数据显示就业市场几无改善

* 大西洋中部沿岸地区工厂活动在9月再度萎缩

* 报告均显示经济成长疲弱

路透华盛顿/纽约9月20日电---本月美国制造业活动创下三年来表现最差的一个季度,同时上周初请失业金人数仍接近两个月高位,显示经济复苏势头再度未能增强.

周四公布的其它报告显示,经济可能长时间保持低迷.9月大西洋中部沿岸地区工厂活动连续第五个月收缩,8月测度未来经济活动的领先指标下降.

"我认为经济形势不会发生迅速改变,"Moody's Analytics的资深分析师Ryan Sweet表示,"就业市场仍然非常困难,而曾经作为复苏支柱的制造业也开始动摇."

第二季美国经济成长环比年率只有1.7%,分析师预测第三季不太可能明显加快,尤其是在工厂活动显现疲态的情况下.

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