《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月20日

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 66.71 -0.84 -1.24 1845301
搜狐 (SOHU.O) 42.11 -1.23 -2.84 650397
网易 (NTES.O) 50.96 -0.97 -1.87 466925
百度 (BIDU.O) 111.27 -2.86 -2.51 4608733
亚信科技 ASIA.O 12.05 -0.09 -0.74 129927
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.80 -0.24 -1.60 1503278
联电 (UMC.N) 2.08 -0.03 -1.42 412458
日月光 (ASX.N) 3.85 -0.01 -0.26 278403
矽品精密 (SPIL.O) 5.69 -0.09 -1.56 242094
和信超媒体 (GIGM.O) 1.06 +0.02 +1.92 43106
友达 (AUO.N) 3.76 -0.11 -2.84 433002
中华电信 (CHT.N) 31.44 -0.02 -0.06 44782
台湾国际航电 (GRMN.O) 41.81 -0.25 -0.59 910603
香港
中国移动 (CHL.N) 54.49 -0.51 -0.93 211491
中国联通 (CHU.N) 16.25 -0.74 -4.36 241440
中国电信 (CHA.N) 58.98 -1.27 -2.11 41391
中芯国际 (SMI.N) 1.82 -0.05 -2.67 111325
电讯盈科 (PCCWY.PK) 0.00 +0.00 +0.00 0(完)
--整理 张涛
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000