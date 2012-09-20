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亚洲 | 2012年 9月 21日 星期五 06:17 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月20日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 66.71 -0.84 -1.24 1845301

搜狐 (SOHU.O) 42.11 -1.23 -2.84 650397

网易 (NTES.O) 50.96 -0.97 -1.87 466925

百度 (BIDU.O) 111.27 -2.86 -2.51 4608733

亚信科技 ASIA.O 12.05 -0.09 -0.74 129927

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.80 -0.24 -1.60 1503278

联电 (UMC.N) 2.08 -0.03 -1.42 412458

日月光 (ASX.N) 3.85 -0.01 -0.26 278403

矽品精密 (SPIL.O) 5.69 -0.09 -1.56 242094

和信超媒体 (GIGM.O) 1.06 +0.02 +1.92 43106

友达 (AUO.N) 3.76 -0.11 -2.84 433002

中华电信 (CHT.N) 31.44 -0.02 -0.06 44782

台湾国际航电 (GRMN.O) 41.81 -0.25 -0.59 910603

香港

中国移动 (CHL.N) 54.49 -0.51 -0.93 211491

中国联通 (CHU.N) 16.25 -0.74 -4.36 241440

中国电信 (CHA.N) 58.98 -1.27 -2.11 41391

中芯国际 (SMI.N) 1.82 -0.05 -2.67 111325

电讯盈科 (PCCWY.PK) 0.00 +0.00 +0.00 0(完)

--整理 张涛

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