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货币新闻 | 2012年 9月 21日 星期五 06:53 BJT

〔希腊经济〕政府同意将国内退休年龄提高两岁至67岁--政府消息人士

路透雅典9月21日电---政府官员周五表示,希腊财政部已与三大国际贷款方达成协议,同意将希腊国内退休年龄提高两岁至67岁.

此举代表希腊的退休限制将可与德国等提供其贷款的国家相一致,可为希腊政府节省约11亿欧元,达成纾困案撙节要求的一部分.

这位官员不愿具名.希腊与欧盟/国际货币基金/欧洲央行三方官员的谈判,一直进行到当地周五凌晨.(完)

--编译 李婷仪;审校 戴素萍

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