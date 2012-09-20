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货币新闻 | 2012年 9月 21日 星期五 07:05 BJT

《综述》美联储官员态度逆转不再担心通胀加剧,凸显其对经济担忧程度

* 柯薛拉柯塔希望利率保持在低位,直到失业率降至5.5%

* 他说美联储应该维持低利率,除非通胀预期上升

* 其他两名美联储官员淡化QE3带来的通胀风险

路透密西根9月20日电---美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔长期以来一直认为,采取过于激进的措施来压低美国失业率可能刺激通胀上升,但他周四却改弦易辙,声称应该维持低利率直到失业率大幅下降.此事凸显美联储对于疲弱的美国经济是何等担忧.

柯薛拉柯塔是19位美国货币政策决策者之一,而且是知名的通胀强硬派.他建议美联储应该维持低利率直到失业率降到5.5%.尽管从目前的8.1%降到5.5%可能需要至少四年时间,但他认为,只要通胀预期不失控,美联储就应该坚持低利率承诺.

其他两名美联储官员在其它地点发表讲话时,也淡化第三轮量化宽松(QE3)可能带来的通胀加剧风险.

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