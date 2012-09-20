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货币新闻 | 2012年 9月 21日 星期五 06:57 BJT

〔美国经济〕若美联储只关注名义GDP目标将是"十足灾难"--联储官员

路透印第安纳州南本德市9月20日电---美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四警告称,如果美国联邦储备理事会(美联储,FED)希望达成的通胀和实质增长目标中没有对楼市危机给经济造成的危害进行调整,将酿成一场"十足的灾难".

布拉德称,美联储唯一能在经济中给予长期控制的变数就是通胀,只关注通胀目标时的政策效果是最好的.

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