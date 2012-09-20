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亚洲 | 2012年 9月 21日 星期五 06:47 BJT

全球外汇市场9月21日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0700 - 瑞士央行公布月度报告

0730 - 瑞士央行公布季度报告

0830 - 英国8月公共部门收支短差和净借款

0900 - 挪威央行总裁奥尔森讲话

1430 - 美国ECRI一周领先指标

1640 - 亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就"美国经济前景和货币政策"发表讲话

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 王兴亚

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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