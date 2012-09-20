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亚洲 | 2012年 9月 21日 星期五 06:50 BJT

〔全球航运〕波罗的海运价指数续升,受助于澳洲至中国的运费上涨

路透9月20日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四连续第四日上涨,得益于海岬型船舶运费急升.

波罗的海乾散货运价指数大涨4.6%或33点,至755点.该指数涵盖海岬型船舶、海巴拿马型船舶、超灵便型船舶和灵便型船舶的日均获利.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跳升110点,报1,531点,涨幅约7.7%.日均获利劲升18%,至6,973美元.海岬型船舶通常的货运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

"最终(海岬型船舶)业务和运费大幅反弹,得益于澳洲西部至中国的运费回升,"船舶代理商Fearnleys在周报中表示.

铁矿石的运输量占大型海岬型船舶运量的三分之一左右,经纪商称,铁矿石价格走势仍是影响干散货运费的重要因素.

铁矿石价格已从本月初触及的约三年来最低水准反弹,此前中国政府批准超过1,500亿美元高速公路、港口和机场建设项目,提振了钢材需求的前景.

波罗的海巴拿马型船舶运价指数.BPNI持平于468点.日均获利自今年以来累计下滑约72%.巴拿马型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

超灵便型船舶的日均获利增加44美元,至8,884美元;灵便型船舶日均获利上升34美元,至7,019美元.

波罗的海乾散货运价指数今年已累计挫跌约57%,该指数追踪铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等大宗商品的货运成本.(完)

--编译 肖群英;审校 张荻

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