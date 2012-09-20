〔全球航运〕波罗的海运价指数续升,受助于澳洲至中国的运费上涨

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透9月20日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四连续第四日上涨,得益于海岬型船舶运费急升.
波罗的海乾散货运价指数大涨4.6%或33点,至755点.该指数涵盖海岬型船舶、海巴拿马型船舶、超灵便型船舶和灵便型船舶的日均获利.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI跳升110点,报1,531点,涨幅约7.7%.日均获利劲升18%,至6,973美元.海岬型船舶通常的货运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
"最终(海岬型船舶)业务和运费大幅反弹,得益于澳洲西部至中国的运费回升,"船舶代理商Fearnleys在周报中表示.
铁矿石的运输量占大型海岬型船舶运量的三分之一左右,经纪商称,铁矿石价格走势仍是影响干散货运费的重要因素.
铁矿石价格已从本月初触及的约三年来最低水准反弹,此前中国政府批准超过1,500亿美元高速公路、港口和机场建设项目,提振了钢材需求的前景.
波罗的海巴拿马型船舶运价指数.BPNI持平于468点.日均获利自今年以来累计下滑约72%.巴拿马型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
超灵便型船舶的日均获利增加44美元,至8,884美元;灵便型船舶日均获利上升34美元,至7,019美元.
波罗的海乾散货运价指数今年已累计挫跌约57%,该指数追踪铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等大宗商品的货运成本.(完)
--编译 肖群英;审校 张荻
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000