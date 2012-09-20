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货币新闻 | 2012年 9月 21日 星期五 07:50 BJT

〔路透调查〕41%的日本企业称,中国抗议活动影响商业计划

* 部分日本企业考虑撤离中国

* 两国关系紧张危及贸易和投资

* 三分之一受访企业呼吁采取干预措施压低日圆

路透东京9月21日电---路透调查显示,约41%的日本企业认为中日摩擦影响其商业计划,一些日企考虑撤离中国并将业务迁往其他地区.该调查适逢中日领土争端导致两国关系日渐紧张之际.

但只有少部分企业表示,改善与亚洲的关系应是下一届日本政府的首要议程.日本将于2013年8月前后举行大选,随后组建新一届政府.

本次调查,适逢中日两国围绕东海无人居住的钓鱼岛及其附属岛屿(日本称尖阁诸岛)发生争端,两国关系降温至数十年来的最低点.

中国爆发的街头抗议活动已迫使部分在华日本企业暂停营业,与中国有关的日本公司股票纷纷下挫.

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