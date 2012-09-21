〔路透调查〕41%的日本企业称,中国抗议活动影响商业计划

其他企业也对在中国投资表达谨慎的态度,考虑暂时推迟进入中国市场的计画,或者另觅其他替代地点.

中国是全球第二大经济体,日本则是第三大.中日双边贸易总额约达3,450亿美元.但有些专家认为,较长期来看,反日情绪可能会让一些企业重新思考是否在中国投资.

本次路透调查中,56%的受访企业呼吁下届日本政府应把振兴经济和稳定汇率列为施政最优先项目,仅有2%认为和亚洲国家保持平稳外交关系是最重要的.

美元盘旋在约78日圆,距离去年10月日本当局强力干预阻升日圆时的纪录低点75.31并不远.有约三分之一的受访者希望当局进场抛售日圆实施干预,以维护仰赖出口的经济.(完)