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货币新闻 | 2012年 9月 21日 星期五 07:22 BJT

〔企业结盟〕日本夏普与英特尔就资本联盟进行谈判--每日新闻

路透东京9月21日电---日本每日新闻周五报导,陷入困境的电视生产商夏普(6753.T)正与美国晶片制造商英特尔(INTC.O)就资本结盟进行商谈,令夏普在与台湾鸿海(2317.TW)的谈判陷入停滞之际,仍有望获得支援.

这篇未引述消息来源的报导称,夏普正与英特尔进行谈判,讨论由后者向夏普投资逾300亿日圆(3.83亿美元),或许能成为该公司的最大股东.报导指,各方可能最早在下个月达成协议,不过夏普也将继续与鸿海的资本结盟商谈.

报导称,英特尔受到夏普制造中小尺寸液晶显示器(LCD)技术的吸引.(完)

--编译 徐文焰;审校 侯向明

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