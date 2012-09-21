〔金砖国家〕9月20日股汇市收盘纵览

路透9月21日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月20日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF下跌1.11%,报998.27点.

中国股市:沪综指.SSEC周四低开低走,收挫2%并创近44个月新低.经济形势持续不明朗,及外部争端日趋紧张加剧市场抛压.分析人士预计,短线大盘或续跌,并将考验2,000点整数关口.沪综指收报2,024.837点,跌42.994点或2.08%,此前低点为2009年2月2日的2,011.683点.今日沪市A股成交金额放大至538亿元人民币,上日为434.6亿元.[.SSCN]

香港股市:下跌1.2%,之前一项初步调查数据显示中国制造业在近期下滑后有所企稳,遂压制了对于短期内出台刺激措施的希望.恒生指数.HSI收盘报20,590.9点.恒生国企指数.HSCE下跌1.4%至9,707.9点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四收升至五个月来新高,盘中并一度突破6.30关口.美国量化宽松政策(QE3)增强美元贬值预期,且昨日市场料已触及很多交易机构美元多头的止损位,从而进一步加剧美元抛压.但鉴于短期人民币升幅过猛,市场预计其续升幅度有限.境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,460点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4498元.[CNY/CN]

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印度股市:录得本月最大单日跌幅,因为在执政联盟关键成员收回对改革举措的支持后,市场担忧印度政府将取消此前推出的重大改革举措,这种情绪打击零售和银行类股.指标BSE指数.BSESN下跌0.79%,或146.76点,报18,349.25点,录得8月29日以来的最大单日百分比跌幅,而且为连续第二日下滑.[.BO][ID:nL4E8KK4AB]

印度汇市:印度卢比跌至近一周的最低位,因为该国执政联盟中的关键盟友撤销了支持,令市场担忧该国政府可能会收回上调柴油价格等重大改革举措.卢比/美元INR=D2收报54.3850/3950,周二收盘价为54.01/02.周三因适逢宗教假期而休市.盘中卢比曾跌至54.42,为9月14日以来的最低位.[INR/][ID:nL4E8KK203]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS1,515.880点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低0.24%至813.74点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.15%至31.2585;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.63%,报40.4925.

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巴西股市:拉美股市下滑,此前中国、美国和欧元区公布的数据令人失望,凸显了对全球经济复苏仍面临巨大阻力的担忧.不过巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP扳回早盘跌幅,微幅收高0.06%,报61,687.97点,表明投资者愿意在股价大幅下跌后买入.[ID:nL1E8KKFF1]

巴西汇市:主要拉美货币持平或走软,因中国、欧洲和美国制造业数据疲弱令该地区的出口前景承压.当地收盘时,巴西雷亚尔/美元BRL=BRBY下滑0.17%,报2.0220,近来该国央行干预汇市后,市场波动减弱.[ID:nL1E8KKFEX]

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南非股市:下跌,追随全球股市走势,因市场担忧中国和欧洲经济增速放缓,而且担心罢工的影响将打击铂金公司Lonmin(LONJ.J)和Anglo American PlatinumAMSJ.J..南非央行如普遍预期决定维持指标利率在5%不变,股市基本未受这一决定的影响.综合指数.JALSH回落0.28%,报36,359.98点.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI下跌0.35%,报32,081.36点.这两项指数近几日均创纪录高位,部分是因受到全球央行刺激举措的提振.[.J][ID:nL5E8KKJOU]

南非汇市:南非兰特/美元小幅上涨,此前南非央行如预期维持利率不变.1615GMT时,兰特/美元ZAR=D3报8.3230,日内下跌0.61%,但升离南非央行总裁Gill Marcus讲话时所及的低位8.38.[ZAR/][ID:nL5E8KKJ66](完)