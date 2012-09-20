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亚洲 | 2012年 9月 21日 星期五 07:16 BJT

〔东京汇市〕欧元受疲弱数据拖累难见起色,美元表现相对较好

* 欧元处于跌势,因疲弱数据损及人气

* 澳元亦承压,因风险偏好减退

* 美元和日圆表现最佳

路透悉尼9月21日电---欧元周五难以扭转颓势,之前录得逾一个月来最大单日跌幅,因一系列调查结果表明,尽管欧洲央行近期出台大胆举措希望解决债务危机,但欧元区企业活动仍然疲弱.

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