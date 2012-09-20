〔货币市场〕美国商业票据市场规模连续第三周缩减

中国债市动态：期货由跌转升国债收益率震荡走低，TLF到期未续影响不大
路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。
路透纽约9月20日电---美联储周四公布的数据显示,经季节调整后的美国商业票据市场规模在9月19日当周连续第三周缩小,流通商业票据减少72亿美元至1.008万亿(兆)美元.
但未经季节调整的流通商业票据规模增加122亿美元至9,849亿美元.一些分析师认为,该指标更能说明问题,因经季节调整后的数据被金融危机所扭曲.
未经季节调整,海外银行在美国发行的流通商业票据下降39亿美元至1,870亿.
美国短期利率仍处低位,三个月和六个月期的国库券收益率分别为0.11%和0.14%.这是因为美联储承诺将维持隔夜联邦基金利率在近零水准直至2015年中期.
欧元区银行间拆款利率周四创下新低,因黯淡的经济数据提高了欧洲央行降息或再度出台其他宽松政策的预期.
周四公布的欧元区Markit采购经理人(PMI)调查数据异常低迷,显示欧洲央行(ECB)的大力度新购债计划迄今未带领欧元区企业在业务上取得重大改善.[ID:nSB1787740]
指标三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)自7月初以来几乎每个交易日都触及新低,周四更是跌至0.233%.
Euribor利率期货<0#FEI:>亦在数据公布后全线上扬,推低隐含利率.12月合约FEIZ2小涨至99.82的新高,显示隐含利率为0.18%.
"这表明存在一些(欧洲央行)调降再融资利率的可能性,"巴克莱资本利率分析师Giuseppe Maraffino说."不过也反映出市场预期欧洲央行将双管齐下,通过常规和非常规措施进一步放宽货币政策."
巴克莱预期,欧洲央行将在第四季度将再融资利率下调25基点至0.50%.(完)
--编译 郑茵;审校 白云
路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。
0315GMT，韩元兑美元 报1,140.5，较周三收盘1,142.2涨0.2%；盘中触及2016年11月9日以来最高1,133.0。
路透上海2月16日 - 中国银行间市场周四资金面略偏紧张，隔夜回购利率涨幅明显，不过七天以上期限则 多有回落。交易员称，或因受到部分TLF(临时流动性便利)到期未续影响，大行资金供给减少，但市场提前有 所预期，资金面整体平稳，央行MLF(中期借贷便利)超额续做及公开市场转为净投放也有助缓和流动性压力。 “早上资金有点紧的，大行出钱少了，可能跟TLF到期没续有关系。”上海一券商交易员称。 她并称，本周公开市场、MLF、TLF等到期量大，市场对资金面一直保持谨慎态度，现在收紧也在预期之中 。不过随着央行各类“粉”续做情况明朗及周末临近，隔夜品种需求开始上升、原本旺盛的七天以上跨周资金 需求则下降，因此今日资金价格是隔夜涨而七天降。 两位消息人士周四透露，部分银行今日到期的TLF未续做；随着现金不断回笼且央行对冲，分散到期的TLF 不会对市场流动性造成影响。TLF是央行1月为保障春节前现金投放的集中性需求对大型银行开展 的临时流动性支持，期限28天，资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同。 上海一基金交