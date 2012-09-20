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债券 | 2012年 9月 21日 星期五 07:18 BJT

〔货币市场〕美国商业票据市场规模连续第三周缩减

路透纽约9月20日电---美联储周四公布的数据显示,经季节调整后的美国商业票据市场规模在9月19日当周连续第三周缩小,流通商业票据减少72亿美元至1.008万亿(兆)美元.

但未经季节调整的流通商业票据规模增加122亿美元至9,849亿美元.一些分析师认为,该指标更能说明问题,因经季节调整后的数据被金融危机所扭曲.

未经季节调整,海外银行在美国发行的流通商业票据下降39亿美元至1,870亿.

美国短期利率仍处低位,三个月和六个月期的国库券收益率分别为0.11%和0.14%.这是因为美联储承诺将维持隔夜联邦基金利率在近零水准直至2015年中期.

欧元区银行间拆款利率周四创下新低,因黯淡的经济数据提高了欧洲央行降息或再度出台其他宽松政策的预期.

周四公布的欧元区Markit采购经理人(PMI)调查数据异常低迷,显示欧洲央行(ECB)的大力度新购债计划迄今未带领欧元区企业在业务上取得重大改善.[ID:nSB1787740]

指标三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)自7月初以来几乎每个交易日都触及新低,周四更是跌至0.233%.

Euribor利率期货<0#FEI:>亦在数据公布后全线上扬,推低隐含利率.12月合约FEIZ2小涨至99.82的新高,显示隐含利率为0.18%.

"这表明存在一些(欧洲央行)调降再融资利率的可能性,"巴克莱资本利率分析师Giuseppe Maraffino说."不过也反映出市场预期欧洲央行将双管齐下,通过常规和非常规措施进一步放宽货币政策."

巴克莱预期,欧洲央行将在第四季度将再融资利率下调25基点至0.50%.(完)

--编译 郑茵;审校 白云

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