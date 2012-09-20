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亚洲 | 2012年 9月 21日 星期五 07:11 BJT

〔亚洲橡胶〕9月20日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透9月20日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 9月 240.0 7 -- --

*10月 250.4 54 251.0 1

*11月 250.0 86 250.9 3

*12月 250.1 145 251.1 11

* 1月 252.1 592 252.3 54

* 2月 253.9 8164 253.5 739

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 郑茵;审校 张荻

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