更正:〔纽约汇市〕全球经济增长担忧提振美元兑主要货币上扬,欧元下跌(更新版)

(更正:因译文有误,内文倒数第四段改为,"我认为若这波走势疲弱是与全球风险意愿有关,而美联储支撑了风险意愿,则欧元/美元将形成一底部,"非"我认为欧元/美元将形成一个底部,它的脆弱性与受美联储支撑的全球风险意愿有关")

(新增文末汇率表格)

* 美元兑多数主要货币上涨

* 避险情绪升温打击欧元下跌,尽管西班牙借款成本回落

* 美国制造业与就业数据显示,复苏尚未牢固

路透纽约9月20日电---美元周四兑主要货币上涨,之前美国、欧洲和中国公布的经济数据疲弱,促使投资者买入避险资产.

欧元兑美元跌至一周低点,即便西班牙成功标售48亿欧元(62.7亿美元)公债.另一方面,澳元和加元等高收益、和大宗商品相关的货币下跌.

周四公布的调查显示,9月美国制造业增长创下三年来最低季度增长率,欧元区企业状况也出现下滑,而且中国经济颓势依旧.

之前美国、欧洲和日本等全球主要经济体的央行均在最近几周采取措施提振经济增长.

"我们看到市场又浮现避险情绪,因为欧洲央行和美国联邦储备理事会(美联储,FED)宣布刺激政策之后最初的乐观情绪开始减退,"纽约梅隆银行全球外汇策略执行董事Samarjit Shankar表示.

澳元兑美元AUD=跌0.3%,报1.0441美元;美元兑瑞郎CHF=上扬0.6%,至0.9329瑞郎,兑加元CAD=上涨0.2%,报0.9762加元.

全球经济疲弱,以及美国经济不稳的迹象可能也促使投资者把资金转入美国公债避险,因此帮助美元升值.

周四公布的其他数据显示,上周美国初请失业金人数持于两个月高点附近,美国大西洋沿岸中部地区9月制造业活动指数连续第五个月萎缩.[ID:nEAPAK0DI5][ID:nEAPAK0E21]

汇丰9月中国制造业PMI初值显示,制造业连续第11个月萎缩.欧元区方面,PMI调查显示,9月欧元区服务业活动的下滑速度创下2009年7月来最快.[ID:nSB1787740]

欧元兑美元EUR=下跌0.6%至1.2969美元,脱离周一所及的四个月高点1.3169.路透数据显示,欧元一度触及1.2919美元的盘中低点,之前一路跌破在1.2950美元的停止单.

欧元兑日圆EURJPY=跌0.7%,报101.52日圆.

在周四的公债标售中,西班牙10年期借款成本降至1月以来的最低,不过这个消息几乎未给欧元任何支撑,因围绕西班牙是否寻求纾困的不确定性使投资者感到不安.

"市场认为这不是个好消息,反而是个不利的消息,因为这可能使西班牙寻求援助的时间向后拖延,"Klarity FX资深外汇策略师Gareth Sylvester表示.

西班牙对于正式请求经济援助一直犹豫不决,如果请求援助,欧洲央行才会购买该国公债.

部分分析师表示,欧洲央行的干预债市降低借款成本计划,以及上周美联储的新一轮货币宽松政策可能限制欧元的跌幅.

"我认为若这波走势疲弱是与全球风险意愿有关,而美联储支撑了风险意愿,则欧元/美元将形成一底部;我们认为西班牙最终将会请求救助,"RBC Capital Markets驻伦敦的外汇策略主管Adam Cole表示."如果欧元跌破1.28美元,我会感到很意外."

美元兑日圆JPY=跌0.1%至78.28日圆,由周三所及的一个月高点79.21日圆回落.该高点是在日本央行宣布扩大资产购买规模之后创下.

Saxo Capital Markets驻新加坡的外汇分析师Andrew Robinson表示,未来几周美元可能在77-79日圆区间波动.

任何跌向77日圆的迹象都可能引发新一轮的市场紧张,投资者担心日本当局会卖出日圆干预汇率.上周美元兑日圆触及七个月低点77.11日圆.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2968 1.3047 -0.61 +0.18 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.23 78.36 -0.17 +1.68 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 101.45 102.24 -0.77 +1.90 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9329 0.9271 +0.63 -0.50 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6214 1.6220 -0.04 +4.37 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9770 0.9744 +0.27 -4.15 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0433 1.0474 -0.39 +2.03 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2099 1.2099 +0.00 -0.37 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.7995 0.8041 -0.57 -4.01 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8290 0.8258 +0.39 +6.50 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7364 5.7006 +0.63 -4.02 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.4386 7.4390 -0.01 -3.87 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.5154 6.5051 +0.16 -5.41 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.4561 8.4904 -0.40 -5.13 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 李春喜;审校 李军

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