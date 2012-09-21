赞比亚批准中国有色矿业铜矿项目

标题新闻：新西兰1月经季调制造业PMI较上月跌2.6点，至两年最低51.6-新西兰央行/新西兰商会
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(本文由路透中文网编译)
路透卢萨卡9月20日电---中国有色矿业(1258.HK)旗下的中色非洲矿业有限公司发言人Nelson Jilowa周四称，该公司已获准投资8.32亿美元在赞比亚(尚比亚)建设一座年产能6万吨的铜矿。
Jilowa对路透表示，赞比亚环境管理机构批准该公司在卢萨卡西北约400公里处建设South East Ore Body项目。
Jilowa称，今年将开工建设。该公司将建设一个选矿厂和用于生产、服务和通风的四个矿井。铜精矿将由谦比希铜冶炼厂或铜带省其他冶炼厂进一步加工。
递交给环境管理机构的文件显示，该项目铜矿储量预估为7,600万吨以上，平均品味2.18%。（完）
--编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。