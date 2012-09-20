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货币新闻 | 2012年 9月 21日 星期五 07:49 BJT

〔美国经济〕美联储不希望新量化宽松计划令楼市泡沫再度膨胀--布拉德

路透印第安纳州南本德市9月20日电---美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示,央行决定恢复购买抵押支持证券(MBS)并不是要刺激楼市泡沫再度膨胀.楼市泡沫在2008年严重打击了美国经济.

"我们希望看到楼市好转,但并不等同于说我们希望楼市回到之前的高点,"布拉德在圣母大学对演讲听众表示."我并不想要楼市泡沫再度膨胀."(完)

--编译 郑茵;审校 王兴亚

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