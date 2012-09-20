《美债周五展望》公债价格持稳,标售需求疲弱抵销了避险需求

* 美国10年期通膨保值债券标售需求疲弱

* 全球数据不振引发成长忧虑

* 美联储官员的讲话使美联储将扩大公债购买规模的希望升温

路透纽约9月20日电---美国公债价格周四基本持稳,10年期通膨保值公债标售结果意外疲弱,损及显示全球经济成长疲弱的数据引发的避险需求.

公债价格削减稍早涨幅,之前进行的10年期通膨保值公债标售投标倍数为2009年4月以来最低,暗示对公债的需求疲弱.

"这令人意外,你可能以为标售将获得良好需求,尤其是如果你认为未来通胀将是个问题,"西雅图D.A. Davidson & Co的固定收益交易部副总裁Mary Ann Hurley表示.

上周,公债价格大幅走低,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)宣布新一轮刺激举措引发通胀忧虑.

公债周四稍早攀升,之前公布的美国初请失业金人口数据令人失望,且亚洲和欧洲经济数据疲弱不振,巩固了全球经济成长缓慢的观点,提振美国公债的避险吸引力.

不过,在10年期通膨保值公债标售结束后,指标10年期公债US10YT=RR价格回落1/32,收益率基本持稳在周三尾盘的1.77%.

30年期公债US30YT=RR价格上扬4/32,收益率报2.95%,周三尾盘报2.96%.

公债价格本周攀升,收益率逼近上周美联储宣布将推出第三轮量化宽松举措前的水平.

美联储高级官员本周的讲话也提振了对美联储未来可能购买更多公债的预期.美联储上周宣布的资产购买计划主要购买抵押贷款支持证券(MBS).

"美联储感到他们不得不采取进一步的行动,"Calvert Investment Management的资产组合经理Matt Duch表示,该公司管理着约120亿美元的资产.

纽约联储总裁杜德利和芝加哥联储总裁埃文斯本周稍早在不同的公开场合表示,如果经济需要,美联储可能考虑扩大刺激举措规模.亚特兰大联储总裁洛克哈特则淡化了美联储购买更多公债将引发的通胀风险.

以对通胀立场强硬闻名的明尼阿波利斯联储总裁柯薛拉柯塔周四提出了一个大胆,且可能令人意外的提议,即如果通胀未见攀升,美联储应保持利率在低位,直至失业率降至5.5%.

周四公布的数据显示,美国上周请领失业金人口回落,但经济学家认为,请领失业金人口的总体水平暗示,就业市场仍然太过疲弱,无法拉低失业率.8月美国失业率为8.1%.

海外经济消息方面,汇丰稍早公布,9月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值微升至47.8,为两个月高位,脱离上月终值所创41个月最低水准47.6,但仍是连续第11个月处在荣枯线下方.[ID:nSB1787428]

周四公布的欧元区Markit PMI调查数据显示,9月欧元区服务业活动的下滑速度创下2009年7月来最快,不过欧元区的制造业萎缩步伐略微放缓.[ID:nSB1787740]

不过,在本周疲弱的经济背景下,Markit和费城联储公布的美国制造业数据看似显示出一定的韧性,因美国制造业表现强于欧洲和亚洲.(完)

--编译 母红/肖群英;审校 李军/徐文焰

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