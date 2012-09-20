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亚洲 | 2012年 9月 21日 星期五 07:45 BJT

〔中国新股〕洛阳钼业A股发行价为3元,募资规模大幅缩减为6亿元

路透上海9月21日电---全球第四大钼金属生产商--洛阳钼业(3993.HK)周五刊登公告,确定其A股首次公开发行(IPO)的发行价为3元人民币/股,其发行数量缩减为2亿股,A股IPO募资规模仅6亿元.

此前,洛阳钼业宣布拟发行不超过5.42亿A股,募集项目计划使用募集资金合计为36.46亿元.

公司公告称,在询价期间,共有91家询价对象管理的156家配售对象提交了有效报价,最终确定3元发行价,对应的2011年摊薄每股收益的发行市盈率为13.64倍.

按洛阳钼业A股发行程序,周五和下周一进行网下申购及缴款,下周一为其A股网上申购日,下周四网上申购资金解冻.

公司募集资金主要用于年处理4.2万吨低品位复杂白钨矿清洁高效资源综合利用建设项目、年产1万吨钼酸铵生产线项目、高性能硬质合金项目和钨金属制品及钨合金材料深加工项目,计划使用募集资金合计为36.46亿元.

　洛阳钼业主要从事钼、钨及黄金等稀贵金属的采选、冶炼、深加工、贸易等,拥有钼采矿、选矿、焙烧、钼化工和钼金属加工上下游一体化的完整产业链条.公司现已成为国内最大的钼生产商,也是国内第二大的钨精矿生产商.

　本次A股IPO的主承销商为安信证券,副主承销商兼财务顾问为中银国际,瑞银证券和建银国际亦是其财务顾问.

洛阳钼业H股周四收报3.57港元.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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