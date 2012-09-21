〔美国个股〕甲骨文公布第一季硬件营收大降,未来或将继续降低

路透波士顿/纽约9月20日电---美国软件(软体)巨擘甲骨文(Oracle)ORCL.O表示,该公司硬件产品营收较去年同期大降24%,预计未来还将继续减少.甲骨文在面临科技预算紧张的情况下,试图扭转旗下Sun电脑部门的表现.

甲骨文周四公布,截至8月31日的财年第一季硬件产品营收降至7.79亿美元.之前甲骨文曾预计将减少7-17%.

甲骨文预计本季度硬件产品营收将下跌8-18%.

"市场竞争非常激烈,需求并不强劲."Forrester Research分析师Andrew Bartels说.

他表示,思科(CSCO.O)、戴尔DELL.O、惠普(HPQ.N)和国际商业机器(IBM)(IBM.N)等竞争对手,正在蚕食甲骨文在电脑市场的份额.