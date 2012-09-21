〔美国个股〕甲骨文公布第一季硬件营收大降,未来或将继续降低

加拿大股市：再创新高，受Barrick业绩优于预期带动
路透渥太华2月16日 - 加拿大指标股指周四小涨，刷新纪录高位，因金矿商Barrick Gold Corp受优于预期的盈利带动跳升，但Sun Life下挫令大盘升势受限。
路透波士顿/纽约9月20日电---美国软件(软体)巨擘甲骨文(Oracle)ORCL.O表示,该公司硬件产品营收较去年同期大降24%,预计未来还将继续减少.甲骨文在面临科技预算紧张的情况下,试图扭转旗下Sun电脑部门的表现.
甲骨文周四公布,截至8月31日的财年第一季硬件产品营收降至7.79亿美元.之前甲骨文曾预计将减少7-17%.
甲骨文预计本季度硬件产品营收将下跌8-18%.
"市场竞争非常激烈,需求并不强劲."Forrester Research分析师Andrew Bartels说.
他表示,思科(CSCO.O)、戴尔DELL.O、惠普(HPQ.N)和国际商业机器(IBM)(IBM.N)等竞争对手,正在蚕食甲骨文在电脑市场的份额.
路透渥太华2月16日 - 加拿大指标股指周四小涨，刷新纪录高位，因金矿商Barrick Gold Corp受优于预期的盈利带动跳升，但Sun Life下挫令大盘升势受限。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
今日CBOT大豆预估成交量为242,509口，豆粕为116,063口，豆油为137,254口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)