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亚洲 | 2012年 9月 21日 星期五 07:53 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--9月21日

新股申购:
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码  发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)   主承销商 解冻日
    9/24      沪   洛阳钼业   732993       *20,000      *3.00        *13.64     安信证券  9/27
    9/24      深   光一科技   300356        *2,167     *18.18        *30.81     华泰联合  9/27
    9/25      深   奥 瑞 金   002701   不超过7,667        --           --       中信证券  9/28
    9/26      深   腾新食品   002702   不超过1,770        --           --       国金证券  10/8    
   
 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日
  9/21    深    新疆浩源  (002700.SZ)    1,833.8         21.73        27.16     招商证券  
   --     深    东土科技    300353        1,340          20.75        35.17     海际大和     
   --     深    蒙草抗旱    300355        3,436          11.80        20.34     东海证券  

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 林琦; 审校 林高丽

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