〔欧洲金融〕压力测试或显示西班牙银行业最多需要600亿欧元

路透马德里9月20日电---西班牙政府和第二大银行周四称,一项独立压力测试的结果可能显示,西班牙银行业将需要500亿至600亿欧元(777亿美元)资金.

今年早前,西班牙成为欧债危机的最新焦点,因其银行业明显需要金融援助,用于清除资产负债表上约1,850亿欧元的不良房地产资产.

消息人士对路透表示,西班牙央行周四已经开始向银行业者传达压力测试结果,下周一将通知到全部银行.

这一资本缺口规模与6月公布的初估值一致.最新数据将用于决定西班牙的1,000亿欧元欧元区信用额度中,需要动用多少来对银行进行资本重组.

压力测试结果将在9月28日公布.

"我们将在未来几天,或者一周内得到一个数字,可能约为700亿,750亿或800亿欧元,"西班牙第二大银行--对外银行(BBVA)(BBVA.MC)的全球董事长Francisco Gonzalez在马德里一场活动上表示.

Gonzalez解释道,这里的800亿欧元包括已下拨给受困银行的约200亿欧元,意味着最后数据介于500亿至600亿欧元之间.

西班牙经济部发言人表示,这一数据符合经济部长德金多斯的预期,但其指出,西班牙需要的欧盟救助资金规模将较低.

这位发言人解释最后所需金援规模将更低的原因是,一些银行自己能设法在市场中找到资本,而且混合资本工具的持有者必须扣减投资,相关资产将被转移至政府设立的所谓"坏帐银行".(完)