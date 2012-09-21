〔日本热股〕夏普股价跳涨7.4%,媒体称该公司正与英特尔洽谈资本联盟

加拿大股市：再创新高，受Barrick业绩优于预期带动
路透渥太华2月16日 - 加拿大指标股指周四小涨，刷新纪录高位，因金矿商Barrick Gold Corp受优于预期的盈利带动跳升，但Sun Life下挫令大盘升势受限。
路透东京9月21日电---夏普(6753.T)股价周五跳涨7.4%至217日圆,此前日本每日新闻报导称该公司正与英特尔(INTC.O)就资本联盟一事进行谈判.
这篇未引述消息来源的报导称,夏普正与英特尔进行谈判,讨论由后者向处于困境的夏普投资逾300亿日圆(3.83亿美元).目前夏普与台湾鸿海(2317.TW)的谈判陷入停滞.
但夏普发言人Miyuki Nakayama否认该项报导,英特尔发言人不愿置评.(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
路透渥太华2月16日 - 加拿大指标股指周四小涨，刷新纪录高位，因金矿商Barrick Gold Corp受优于预期的盈利带动跳升，但Sun Life下挫令大盘升势受限。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
今日CBOT大豆预估成交量为242,509口，豆粕为116,063口，豆油为137,254口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)