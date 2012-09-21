〔日本热股〕夏普股价跳涨7.4%,媒体称该公司正与英特尔洽谈资本联盟

路透东京9月21日电---夏普(6753.T)股价周五跳涨7.4%至217日圆,此前日本每日新闻报导称该公司正与英特尔(INTC.O)就资本联盟一事进行谈判.

这篇未引述消息来源的报导称,夏普正与英特尔进行谈判,讨论由后者向处于困境的夏普投资逾300亿日圆(3.83亿美元).目前夏普与台湾鸿海(2317.TW)的谈判陷入停滞.

但夏普发言人Miyuki Nakayama否认该项报导,英特尔发言人不愿置评.(完)