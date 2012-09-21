《中国报摘》--中国证券报9月21日

* 头版头条:

--权威人士处获悉,为了提高资本金,同时达到中国版巴塞尔协议三的资本监管要求,上市商业银行有望获准通过降低分红比例增加利润留存,促使资本补充转向"内生性"增长.

* 其他:

--记者评论文章称,近日美欧均宣布了新的量化宽松计划,再度搅动全球资本流向,伴随美元波动,中国货币调控可能面临双向压力.当前国内政策不应跟随全球货币"放水",需要更多考量国内因素,在稳增长目标下按照既定趋向展开.

--记者获悉,发改委鼓励各地探索在保障房建设领域开展项目收益债试点.同时,支持飞机租赁业通过试点发行项目收益债券购买飞机,并将租赁收入封闭还债.此外,发改委支持地方发债用于低碳省区和城市、低碳产业园区、低碳社区和低碳商业试点建设.

--今年初以来,发改委和环保部批复的机场新建、扩建和迁建项目前期文件合计超过20个,审批速度明显加快.如果这些项目全部开工建设,所需投资超过1,000亿元人民币,对地方经济的拉动效应将成倍放大.

--股市持续低迷激发了产业资本增持热情.据不完全统计,9月以来35家上市公司发布增持相关公告,而8月仅有25家公司发布相关公告.

--闽灿坤B(200512.SZ)公告称,为维护公司股票上市地位,保护投资者权益,公司拟将注册资本由11.12亿元减少至1.85亿元,已于9月18日获得厦门市投资促进局初步同意.

--投中集团统计显示,截至9月20日,共有40只中小企业私募债完成发行,平均期限2.25年,平均票面利率9.08%,发行总额37.83亿元.(完)

--整理 刘昕; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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