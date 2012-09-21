〔欧元区金融〕西班牙发债成本回落,但压力恐只是暂时缓解

路透马德里9月20日电---在周四的西班牙公债标售中,该国10年期举债成本降至1月以来低点,不过市场压力可能只是暂时缓解,因西班牙首相拉霍伊对于寻求国际援助迟疑不决.

新标售的10年期指标公债平均收益率降至5.666%,投标倍数几乎达到三倍.三年期公债发行亦受到踊跃认购.财政部共计发行48亿欧元债券,规模高于目标.

"市场压力的缓解是暂时性的,如果投资者开始认为西班牙不会申请救助,情况就会变得负面,"IG Markets的Soledad Pellon说.

本次发售的债券绝大部分是三年期债券,规模为39亿欧元,受到投资者的追捧,因为一旦西班牙求援,该年期债券正在欧洲央行的购买范围之内.这也表明市场目前押注西班牙将会获得援助.(完)