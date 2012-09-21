《全球重要经济事件一览表》--9月21日-9月28日

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月21日(五)

挪威卑尔根--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)在卑尔根工商业协会主办的会议上发表演讲(0900).

维也纳--国际原子能总署(IAEA)大会(最后一日).

赫尔辛基--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁对芬兰议会发表讲话(0810)

苏黎世--瑞士央行发表2012年9月统计公报和银行业统计月报(0700).

苏黎世--瑞士央行发表季度公报(货币政策报告-商业周期趋势)(0730).

纽约--美国纽约南区检察官Preet Bharara在全球印度企业会议上发表主旨演讲(1630).

保加利亚索菲亚--国际货币基金组织(IMF)代表团访问保加利亚.

佐治亚州亚特兰大--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在亚特兰大内部稽核协会(Atlanta Institute of Internal Auditors)发表演讲,题为"美国经济前景与货币政策"(1640).

9月23日(日)

墨西哥城--20国集团(G20)副财长及央行副总裁会议(至9月24日).

巴勒斯坦地区拉马拉--欧洲央行执委科尔将在拉马拉公共财政研究所发表主旨讲话,题为从中长期来看欧元区危机.

东京--日本央行公布8月8-9日货币政策会议的会议纪录.(2350)

9月24日(一)

墨西哥城--20国集团(G20)副财长及央行副总裁会议(最后一日).

纽约--美国国务卿希拉里克林顿在克林顿全球倡议(Clinton Global Initiative)就外交政策发表讲话(1300).

维也纳--国际原子能总署(IAEA)理事会.

渥太华--加拿大央行总裁卡尼出席加拿大-太平洋会议的"亚洲崛起与加拿大的机会"的小组讨论.(1900)

纽约--印度多名产业部长和印度央行副总裁在印度投资论坛上发言.

罗马--经济合作暨发展组织(OECD)举办"意大利结构改革国际会议".出席人士包括:OECD秘书长葛利亚、首席经济学家帕多安、意大利总理蒙堤、意大利央行官员Daniele Franco、意大利财政部官员Vincenzo La Via、福利部部长Elsa Fornero、公共服务部部长Filippo Patroni Griffi、经济部长Vittorio Grilli.

旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在城市圆桌俱乐部餐会发表有关经济前景的演说.(1930)

9月25日(二)

柏林--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉将与德国总理梅克尔讨论欧元区的经济和货币联盟情况.

纽约--美国总统奥巴马在克林顿全球倡议(Clinton Global Initiative)讲话(1600).

纽约--美国财政部长盖特纳将与墨西哥总统卡尔德隆(Felipe Calderon)出席克林顿全球倡议的活动并发言(1730).

瑞士Pfaffikon--瑞士央行总裁乔丹发表演讲,题为"瑞士央行对现今挑战的看法".

加拿大卡尔加里--加拿大央行副总裁连恩在卡尔加里CFA协会发布演讲(1745).

墨尔本--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在迪肯大学(Deakin University)演讲(0830).

费城--费城联邦储备银行总裁普洛瑟将在费城CFA协会和费城债券俱乐部发表有关经济前景的讲话(1600).

9月26日(三)

暂无重要经济事件.

9月27日(四)

挪威莫尔德--挪威央行总裁奥尔森在央行举办的活动上发表演说.

9月28日(五)

斯德哥尔摩--瑞典央行召开理事会议.

斯德哥尔摩--瑞典国家金融管理局(Swedish National Financial Management Authority)公布公共财政情况(0800).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 洪曦;审校 白云

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