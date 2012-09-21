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亚洲 | 2012年 9月 21日 星期五 08:23 BJT

〔韩国股市〕盘初上涨,因投资者寻找新的动能

路透首尔9月21日电---韩国股市周五盘初走高,尽管中国制造业数据放缓和欧元区危机令市场依然担忧全球成长前景,拖累美国和欧洲股市回落.

权重股三星电子(005930.KS)上涨1.4%,三星集团的广告附属企业Cheil Worldwide(030000.KS)小涨0.2%,延续此前涨势.

0002GMT时,综合股价指数.KS11升0.7%,至2,004.48点.(完)

--编译 肖群英;审校 王兴亚

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