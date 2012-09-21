〔韩国股市〕盘初上涨,因投资者寻找新的动能

标题新闻：新西兰1月经季调制造业PMI较上月跌2.6点，至两年最低51.6-新西兰央行/新西兰商会
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路透首尔9月21日电---韩国股市周五盘初走高,尽管中国制造业数据放缓和欧元区危机令市场依然担忧全球成长前景,拖累美国和欧洲股市回落.
权重股三星电子(005930.KS)上涨1.4%,三星集团的广告附属企业Cheil Worldwide(030000.KS)小涨0.2%,延续此前涨势.
0002GMT时,综合股价指数.KS11升0.7%,至2,004.48点.(完)
--编译 肖群英;审校 王兴亚
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
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路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。