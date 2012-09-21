美国与加拿大经济指标预测--9月21日-9月28日****

加拿大股市：再创新高，受Barrick业绩优于预期带动
路透渥太华2月16日 - 加拿大指标股指周四小涨，刷新纪录高位，因金矿商Barrick Gold Corp受优于预期的盈利带动跳升，但Sun Life下挫令大盘升势受限。
路透9月21日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------9月17日当周-------------------------------
9月21日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.3% -0.1%
(较上年同期) +1.3% +1.3%
央行核心CPI(较前月) +0.3% -0.1%
(较上年同期) +1.5% +1.7%
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 7月 -0.2% -0.1%
1430 美国ECRI一周领先指标 9月14日当周 -- 124.9
----------------------------------9月24日当周-------------------------------
9月24日(一)
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 8月 -- 负0.13
1430 美国达拉斯联邦储备银行制造业活动指数 9月 -- 负1.6
9月25日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月22日当周 -- -2.5%
1230 加拿大零售销售(较前月) 7月 -- -0.4%
扣除汽车零售销售(较前月) -- -0.4%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月22日当周 -- +2.4%
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 7月 +0.8% +0.5%
经季节调整房价指数(较前月) +0.8% +0.9%
未经季节调整房价指数(较前月) +1.8% +2.3%
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 9月 62.0 60.6
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 7月 -- +0.7%
(较上年同期) -- +3.6%
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 9月 -- 负9
1430 美国达拉斯联储德州服务业活动指数 9月 -- 正8.4
服务业营收指数 -- 正10.0
9月26日(三)
1100 美国抵押贷款指数 9月21日当周 -- 851.6
再融资指数 -- 4,765.3
1400 美国新屋销售年率(万户) 8月 38.0 37.2
9月27日(四)
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第二季终值 +1.7% +1.7%
GDP隐性平减指数 +1.6% +1.6%
最终销售 +2.0% +2.0%
个人消费支出(PCE)物价指数 +0.7% +0.7%
核心PCE物价指数 +1.8% +1.8%
1230 美国耐久财(耐用品)订单 8月 -2.5% +4.1%
扣除运输的耐久财订单 +0.5% -0.6%
扣除国防的耐久财订单 -- +5.6%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -4.0%
1230 美国企业获利 第二季修正值 -- +1.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月22日当周 -- 38.2
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.775
续请失业金人数(万人) 9月15日当周 -- 327.2
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 8月 -- 95.6
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 8月 -0.7% +2.4%
1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 9月 -- 正8
-- 美国建筑许可年率(万户) 8月修正值 -- 80.3
9月28日(五)
1230 美国个人所得 8月 +0.2% +0.3%
个人支出 +0.5% +0.4%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +1.3%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% 持平
(较上年同期) -- +1.6%
实质个人支出 -- +0.4%
1230 加拿大GDP(较前月) 7月 -- +0.2%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 9月 53.2 53.0
1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 9月终值 74.0 79.2
现况指数 86.3 88.3
预期指数 65.0 73.4
1430 美国ECRI一周领先指标 9月21日当周 -- --
-- 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 8月 -- +0.9% (完)
--整理 侯向明; 审校 张荻
路透渥太华2月16日 - 加拿大指标股指周四小涨，刷新纪录高位，因金矿商Barrick Gold Corp受优于预期的盈利带动跳升，但Sun Life下挫令大盘升势受限。
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今日CBOT大豆预估成交量为242,509口，豆粕为116,063口，豆油为137,254口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)