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亚洲 | 2012年 9月 21日 星期五 08:21 BJT

〔日本股市〕盘初上扬,上交易日曾创一周收盘低位

路透东京9月21日电---日本股市日经指数周五盘初上扬,投资者因隔夜美股大致持稳而感到安心,未理会对中国、欧洲和美国制造业数据疲软的担忧.

日经指数.N225上涨0.3%至9,112.29点,周四曾触及一周收盘低位.东证股价指数.TOPX上涨0.1%至754.66点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张荻

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