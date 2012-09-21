〔日本股市〕盘初上扬,上交易日曾创一周收盘低位

标题新闻：新西兰1月经季调制造业PMI较上月跌2.6点，至两年最低51.6-新西兰央行/新西兰商会
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路透东京9月21日电---日本股市日经指数周五盘初上扬,投资者因隔夜美股大致持稳而感到安心,未理会对中国、欧洲和美国制造业数据疲软的担忧.
日经指数.N225上涨0.3%至9,112.29点,周四曾触及一周收盘低位.东证股价指数.TOPX上涨0.1%至754.66点.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张荻
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路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。