〔中国债市〕发改委鼓励地方探索在保障房领域开展项目收益债试点--报载

路透上海9月21日电---中国将进一步推进企业发债方式的创新.中国证券报周五报导,国家发改委鼓励各地在企业债发行中积极稳妥开展金融产品创新,探索在保障房建设领域开展项目收益债试点.

报导并称,发改委还支持飞机租赁业通过试点发行项目收益债券购买飞机,并将租赁收入封闭还债,支持地方发债用于低碳省区和城市、低碳产业园区、低碳社区和低碳商业试点建设.

项目收益债券是与特定项目相联系的债券,无论利息的支付或是本金的偿还均只能来自投资项目自身的收益,比如自来水、城铁和机场的收费等.

报导引述业内人士认为,项目收益债券以项目公司为发行主体,相比之前的以平台公司为发债主体,对于发行方来说,有效隔离了偿付风险,对于投资者来说,收益回报更透明和容易预测.

中国债券信息网的统计数据显示,今年1-8月企业债发行量为3,876亿元人民币,已远超去年全年发行量2,485亿元.(完)