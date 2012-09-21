〔韩国经济〕IMF下调成长预估,认为央行应在明年上半年加息(更新版)

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路透首尔9月20日电---国际货币基金组织(IMF)周四表示,今年韩国经济增速将落后于预期,但最糟糕阶段可能已经过去,韩国央行应该从明年初开始上调利率.

IMF还表示,韩国具备通过财政刺激政策来提振国内需求的空间,但未必迫切需要调整政策.这与市场认为韩国央行最早下月进一步降息的观点形成对比.

IMF预计,韩国经济今年料增长3.0%,较2011年的增长3.6%有所放缓,且低于其6月预估的3.25%.

"(韩国经济)预计在2012年内触底,年末重获动能,与全球经济复苏步伐一致,"IMF在报告中称.其并预计,韩国经济增速明年或加快至3.9%.

IMF的最新预期仍接近主要组织预估区间的顶部.韩国开发研究院(KDI)本周将经济成长预估从此前的3.6%下调至2.5%.

IMF赴韩国代表团团长称,考虑到经济复苏弱于预期,IMF于10月修正全球经济成长预估时,可能进一步下调韩国的经济增长预估.

"我们正在对全球和所有国家经济成长预估进行修正,"团长Hoe Ee Khor告诉记者,"因此我们正在考虑把韩国的经济增长率预估下调一点点."

该报告称,从明年上半年开始上调政策利率,将有助于令通胀率稳定在3.0%的目标水平附近.

韩国央行7月将政策利率下调25个基点至3.0%,为2008-2009年金融危机以来首度放松政策.投资者预计,该央行最早于下个月第二次降息的机率非常高.

"近来降息之举进一步放松了货币立场,因此及时地使政策回归正常,亦将有助于重建政策空间及增强可信度,"IMF在报告中表示,IMF曾在6月与韩国官员举行年度磋商.

IMF赴韩国代表团团长称,目前没有采取政策行动的迫切必要,但补充到,根据即将公布的数据,最终还要由韩国央行来决定是否于今年晚些时候升息.(完)