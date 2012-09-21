〔路透基点〕亚洲联合财务寻求28亿港元再融资贷款--RLPC

标题新闻：新西兰1月经季调制造业PMI较上月跌2.6点，至两年最低51.6-新西兰央行/新西兰商会
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路透香港9月20日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导,亚洲联合财务有限公司正寻求28亿港元(3.61亿美元)再融资.
消息称,台湾银行、瑞穗实业银行和渣打银行以最高级别头衔加入.
消息人士指出,此案包括三年期和五年期贷款.
汤森路透基点公司表示,亚洲联合财务在2011年10月获得一笔4.788亿港元三年期贷款,其中2.71亿港元部分支付195个基点的综合收益,另外1.70亿元人民币(3,000万美元)离岸贷款部分利率则为中国银行(香港)的香港银行同业拆息利率加码130个基点.
亚洲联合财务有限公司还于2011年5月获得9.30亿港元三年期贷款,综合收益为150个基点.
公司还有一笔未偿贷款是2010年6月获得的22亿港元三年期贷款,综合收益约为155个基点左右,以及2010年2月获得的5.80亿港元三年期贷款,综合收益也在155个基点左右.(完)
--编译 梁睿雪;审校 沈以文
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