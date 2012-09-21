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亚洲 | 2012年 9月 21日 星期五 10:31 BJT

〔路透基点〕亚洲联合财务寻求28亿港元再融资贷款--RLPC

路透香港9月20日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导,亚洲联合财务有限公司正寻求28亿港元(3.61亿美元)再融资.

消息称,台湾银行、瑞穗实业银行和渣打银行以最高级别头衔加入.

消息人士指出,此案包括三年期和五年期贷款.

汤森路透基点公司表示,亚洲联合财务在2011年10月获得一笔4.788亿港元三年期贷款,其中2.71亿港元部分支付195个基点的综合收益,另外1.70亿元人民币(3,000万美元)离岸贷款部分利率则为中国银行(香港)的香港银行同业拆息利率加码130个基点.

亚洲联合财务有限公司还于2011年5月获得9.30亿港元三年期贷款,综合收益为150个基点.

公司还有一笔未偿贷款是2010年6月获得的22亿港元三年期贷款,综合收益约为155个基点左右,以及2010年2月获得的5.80亿港元三年期贷款,综合收益也在155个基点左右.(完)

--编译 梁睿雪;审校 沈以文

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