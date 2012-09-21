〔路透基点〕亚洲联合财务寻求28亿港元再融资贷款--RLPC

汤森路透基点公司表示,亚洲联合财务在2011年10月获得一笔4.788亿港元三年期贷款,其中2.71亿港元部分支付195个基点的综合收益,另外1.70亿元人民币(3,000万美元)离岸贷款部分利率则为中国银行(香港)的香港银行同业拆息利率加码130个基点.

公司还有一笔未偿贷款是2010年6月获得的22亿港元三年期贷款,综合收益约为155个基点左右,以及2010年2月获得的5.80亿港元三年期贷款,综合收益也在155个基点左右.(完)