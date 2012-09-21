《中国重要政经日程》--9月21日

--第九届中国—东盟博览会和商务与投资峰会在广西南宁举行,至25日.

--中国县级城市投资与发展论坛2012在昆山举行.

--第12届中国钢铁原材料国际研讨会在大连举行,由中国钢铁工业协会和中国贸促会冶金行业分会联合举办,至28日.