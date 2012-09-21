〔全球贵金属〕9月20日SPDR黄金持仓增0.23%,iShares白银持仓升0.58%

标题新闻：新西兰1月经季调制造业PMI较上月跌2.6点，至两年最低51.6-新西兰央行/新西兰商会
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透9月21日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周四的黄金持仓量较周三增长0.23%,而全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)的白银持仓量同期上升0.58%.
以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减
SPDR 42,066,822.2 9月20日 41,969,873.7 9月19日 +96,948.5 +0.23%
iShares 319,599,599.8 9月20日 317,758,807.6 9月19日 +1,840,792.2 +0.58%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)
--编译 肖群英;审校 戴素萍
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
LME金属报导......[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。