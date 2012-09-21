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亚洲 | 2012年 9月 21日 星期五 08:51 BJT

〔全球贵金属〕9月20日SPDR黄金持仓增0.23%,iShares白银持仓升0.58%

路透9月21日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周四的黄金持仓量较周三增长0.23%,而全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)的白银持仓量同期上升0.58%.

以下为两支ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 42,066,822.2 9月20日 41,969,873.7 9月19日 +96,948.5 +0.23%

iShares 319,599,599.8 9月20日 317,758,807.6 9月19日 +1,840,792.2 +0.58%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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