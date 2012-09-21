〔离岸人民币〕Dynasty REIT开始上市推介,为新加坡首支人民币股--IFR

路透9月21日电---据汤森路透旗下IFR报导，房产信托公司Dynasty REIT开始为新加坡上市发行进行推介，拟募集资金最多9亿坡元（7.35亿美元）。这将是于新加坡公开发行的首支人民币计价股票。

是次发行将以双币双股形式，即除人民币外，还将以新加坡元发行股份，但每个币种发售的规模以及收益率尚未确定。

星展(DBSM.SI)、麦格理(MQG.AX)和渣打(2888.HK)(STAN.L)任Dynasty REIT上市交易的主承销商。

Dynasty REIT房产信托由新加坡地产基金管理公司ARA Asset Management分拆而来，涉及中国内地的部分商用楼和住宅资产。(完)

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