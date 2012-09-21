〔离岸人民币〕Dynasty REIT开始上市推介,为新加坡首支人民币股--IFR

标题新闻：新西兰1月经季调制造业PMI较上月跌2.6点，至两年最低51.6-新西兰央行/新西兰商会
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路透9月21日电---据汤森路透旗下IFR报导，房产信托公司Dynasty REIT开始为新加坡上市发行进行推介，拟募集资金最多9亿坡元（7.35亿美元）。这将是于新加坡公开发行的首支人民币计价股票。
是次发行将以双币双股形式，即除人民币外，还将以新加坡元发行股份，但每个币种发售的规模以及收益率尚未确定。
星展(DBSM.SI)、麦格理(MQG.AX)和渣打(2888.HK)(STAN.L)任Dynasty REIT上市交易的主承销商。
Dynasty REIT房产信托由新加坡地产基金管理公司ARA Asset Management分拆而来，涉及中国内地的部分商用楼和住宅资产。(完)
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--整理 黄凯; 审校 杨淑祯
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路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。